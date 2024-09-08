موقف إنساني رائع لمحمد صلاح بمعسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقارير تلفزيونية عن موقف إنساني رائع للنجم محمد صلاح خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة بوتسوانا.

وأرسل محمد صلاح، بحسب التقارير ذاتها، سيارة خاصة لمكتشفه مصطفى قرني ليحضر من طنطا إلى القاهرة ليجلس معه ويطمئن على صحته.

واعتاد صلاح على زيارة المدرب في كل مرة يزور بها محافظته ولكن هذه المرة لم يستطع لارتباطه مع المنتخب بمباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 ليرسل له سيارة خاصة ليطمأن عليه.

ويحل منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل ضيفًا على نظيره بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

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