أشرف صبحي يتحدث عن التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للشركة المتحدة للرياضة، مؤكدا انها الشريك الاساسي مع وزارة الرياضة في كافة نجاحات الرياضة، معربا عن شكره للشركة المتحدة علي إقامة المنتدي الأول من نوعه تحت عنوان منتدي الاعلام الرياضي.

أضاف وزير الرياضة، انه كان يتمني اقامة هذا المنتدي منذ فترة لمواكبة التطور في هذا المجال، واكد ان الجزء الرياضي يربطه اقتصاد اعلامي، وشهد هذا المجال في مصر تطوير كبير.

تابع وزير الرياضة أن السوق الرياضي تحكمه عدة امور متمثلة في دوائر وهي الجمهور والرياضيين والاعلام والتنظيمات الدولية والمحلية والمؤسسات الرياضية والشركات الخاصة والأكاديميات.

وشرح وزير الرياضة الخطوات الرئيسية في عمليات ادارة التسويق الرياضي، والتي منها زيادة التسويق الالكتروني، كما شرح أشرف صبحي المزيج التسويقي والمزيج الترويجي، والترويج والاتصال، وكيفية الربط مع التغذية الإعلامية، كما اوضح وزير الرياضة مكونات سوق الإعلام الرياضي.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي أن تكنولوجيا الإعلام هي المحرك الرئيسي لتوليد العوائد التسويقية ، وتحدث عن التحديات التي تواجه الاعلام الرياضي واهمها تغير المشهد الاعلامي وحقوق البث والمنافسة الشديدة والتنوع والشمولية والمصداقية والثقة والضغط الجماهيري والاعلامي والتكنولوجيا والأخلاقيات المهنية