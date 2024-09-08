ديباي على اعتاب الانضمام الى الدوري البرازيلي

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت مصادر صحفية انجليزية ان النجم الهولندي ممفيس ديباي يبدو في طريقه الى التعاقد مع نادي كورينثينانز البرازيلي في صفقة انتقال حر .

وكان ممفيس ديباي والذي قاد منتخب هولندا في بطولة يورو 2024 قد انتهى تعاقده مع نادي اتلتيكو مدريد الاسباني وتلقى عدة عروض من عدد من الاندية منها جالاتا سراي التركي و اشبيلية ورايو فاليكانو الاسبانيين و اياكس الهولندي الا انه فضل عدم التوقيع لاي نادي حتى الان .

ووفقا لصحيفة الميرور الانجليزية فأن ممفيس ديباي اتم اتفاقه مع نادي كورينثينانز البرازيلي لينتقل الى الدوري البرازيلي لمدة موسمين في مفاجأة كبيرة خاصة وان النادي البرازيلي لن يدفع مقابل مادي اعلى من الاندية الاوربية لكنه يبدو فضل مغامرة جديدة بعيدة عن القارة الاوربية .

يذكر ان ممفيس ديباي هو احد نجوم منتخب وسبق له اللعب لعدة اندية اهمها برشلونة الاسباني .