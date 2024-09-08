راندا تاج تحقق المركز الرابع في منافسات رفع الأثقال ببارالمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - حققت راندا تاج لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي المركز الرابع، فى منافسات وزن 86 كجم بدورة الألعاب البارالمبية، المقامة في باريس، بعدما رفعت ثقلا قدره 128 كجم و134 كجم، وأخفقت فى رفع وزن 140 كجم في المحاولة الثالثة.

وحققت المركز الأول لاعبة الصين، بينما احتلت لاعبة البرازيل المركز الثاني، ولاعبة تشيلى المركز الثالث.

كان محمد المنياوى ورحاب رضوان لاعبا منتخب مصر لرفع الأثقال قد توجا بالميدالية الذهبية، بينما توجت فاطمة محروس ومحمد صبحي بالفضية، وحققت صفاء حسن البرونزية وأيضا منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتختتم اليوم الأحد منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي انطلقت في 26 أغسطس الماضي.