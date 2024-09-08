أرون بوبيندزا يبتعد عن الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الدوري الروماني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية رومانية عن مفاجأة صادمة في مصير اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا المرشح للانتقال إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول بطاقته الدولية لاتحاد الكرة.

وقال الصحفي الروماني الموثوق، سورين شرياك، إن المدرب الروماني ماريوس شوموديكا المدير الفني السابق للرائد السعودي والحالي لرابيد الروماني متأكد من أن الجابوني بوبيندزا سيوقع مع نادي رابيد خلال الصيف الجاري، لأنه أعطى كلمة لمسؤولي النادي.

أضاف "شرياك" أن مسؤولي الزمالك عرضوا على بوبيندزا 700 ألف يورو في الموسم، مشيرا إلى أن مسؤولي الأبيض لديهم ثقة تامة أنه سيجري التعاقد مع اللاعب الجابوني خلال الساعات المقبلة، فور وصول اللاعب لمصر، ولكن معلومات الصحفي الروماني تؤكد أن اللاعب ابتعد عن القلعة البيضاء.

واختتم الصحفي الروماني: «من الواضح أن رابيد لا يستطيع أن يقدم إلى بوبيندزا هذا القدر من المال في الموسم الذي قدمه النادي المصري، لكن رغم ذلك فهو يقدم مبلغ توقيع مهم وراتب ربما سيكون الأعلى في رومانيا.. الساعات القليلة القادمة هي الحاسمة».

وفي وقت سابق، أعلن الزمالك عن تعاقده مع المغربي محمود بن بنتايك والفلسطيني عمر فرج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.