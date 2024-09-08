بالفيديو.. المدير الفني لسلة سموحة: هدفنا من البطولة العربية اكتساب الخبرات ولم نتعاقد مع محترفين

ياسر رشاد - القاهرة - خلال تصريحات خاصة بالوفد

الأحد 08/سبتمبر/2024 - 03:10 م 9/8/2024 3:10:40 PM

كشف كابتن رفيق يوسف المدير الفني لفريق كرة السلة رجال بنادي سموحة، في تصريحات خاصة للوفد إن الهدف من المشاركة في البطولة العربية هي اكتساب اللاعبين خبرات، و ليس لدى الفريق طموح للمنافسة على اللقب، متابعاً أن البطولة العربية فترة إعداد و اكتساب الخبرات عن طريق احتكاك اللاعبين مع المدارس العربية المختلفة و اللاعبين المحترفين، و احتكاك الجهاز الفني بالمدربين سواء العرب أو الأجانب.

و أكد يوسف، أن الفريق لن يتعاقد مع لاعيبة محترفة مخصوص من أجل المشاركة في البطولة العربية، مضيفاً أنه سيتم التعاقد مع محترف الذي مسموح به من الإتحاد المصري لكرة السلة، لاستكمال الموسم بجانب المشاركة في البطولة العربية.

و تابع المدير الفني لسلة سموحة، أن البطولة العربية أصبحت تنال أهتماماً كبيراً من الأندية العربية، و يتم التعاقد مع لاعبين محترفين على أعلى مستوى لخوض البطولة العربية فقط، متوقعاً أن البطولة ستكون قوية و صعبة، و المنافسة بها ستكون شرسة.

و أوضح أن إقامة البطولة بالإسكندرية و وجود الجماهير حافز كبير أوي لممثل الإسكندرية الأول نادي الاتحاد السكندري، و هو فرس الرهان دائماً للتوييج باللقب، مشيراً أن المباريات تقام على ملعب زعيم الثغر و وسط جمهوره الذي لا يرضى إلا بالمركز الأول.

و أضاف أن الموسم القادم بالنسبة لفريق سموحة هو موسم إنتقالي، موضحا أنه رحل عن الفريق ثلاثة لاعبين و أنهم يحاولوا تعويض ذلك بالناشئين أولاد النادي، مؤكدا أنهم اختاروا الطريق الصعب و هو الاعتماد على اللاعيبة الناشئين، و الاستفادة من قطاع الناشئين الذي كان مزدهراً.

و أكمل حديثه، أنه تم التعاقد مع صفقتين فقط لتدعيم صفوف الفريق، و مؤكداً أن هدفهم هذا الموسم التواجد ضمن الثمانية الكبار.

و اختتم حديثه، أن الفريق الموسم الماضي مختلف عن فريق المرتبط هذا الموسم، و هذا تفاوت طبيعي فهناك جيل قوي و هناك جيل أقل منه قوة، قائلا: "أنه ليس لدينا فريق مرتبط نستطيع الاعتماد عليه في تحقيق نتائج تساعد الفريق الأول".

و تحدث كابتن عماد هاشم المدير الإداري لفريق كرة السلة بنادي سموحة، أن نادي سموحة معروف دائما أن لديه قطاع ناشئين قوي خلال السنوات الماضية.

و تابع هاشم، أن سموحة دائماً يتواجد على منصات التتويج في بطولات الجمهورية و بطولات منطقة الإسكندرية.

و أكد أنه تم تصعيد من ٨ ل٩ لاعبين للفريق الأول و شاركوا في المباراة الودية، أمام نادي الأوليمبي، موضحاً أن اللاعبين ظهروا بشكل جيد، و استطاعوا الفوز بفارق ما يقرب من ٢٣ نقطة.

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