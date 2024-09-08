محسن صالح: لا يوجد لاعب يُفضل الأهلي على المال.. أو يوقع على بياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، إنه لا يوجد لاعب يُفضل الأهلي على أي نادِ آخر أو يوقع على بياض.

وأضاف صالح خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس مساء السبت: "لكي تحافظ على لاعب لا بد أن تُراضيه ولا يوجد لاعب يُفضل الأهلي على أي نادِ آخر أو يوقع على بياض هذا غير صحيح فلا يوجد لاعب يُفضل الأهلي على حساب المال كل اللاعبين تبحث عن المال ويذهبون للعرض المالي الأعلى".

وتابع رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي: "كنا مرتبطون بسقف معين في الرواتب وكنا نعمل وفق ميزانية ولا نتلقى التبرعات فقط نستثمر بأموال البطولات والمصروفات عالية جداً وعقود اللاعبين كبيرة جداً جداً وعندما يطلب المدرب تدعيم بعض المراكز نجلس معه ثم نبدأ البحث عن طريق فريق (الاسكاوتنج) وأمير توفيق مدير التعاقدات أو يكون هناك ترشيح من المدرب ذاته لوكن عملية التعاقدات ليست سهلة فنحن لا نذهب لشراء كيلو موز".

وأتم محسن صالح تصريحاته بقوله:"نبحث بعد ذلك وسيلة تواصل مع اللاعب ومن هو وكيله ونرى سلوكياته وإيجابياته وسلبياته فهي أمور تحتاج إلى وقت وليس ضغطة زر".

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