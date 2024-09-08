مكتشفه: محمد صلاح أُختبر في الزمالك وتم رفضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصطفى قرني مكتشف النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح عن رفض مسؤولي الزمالك ضم الأخير حين كان ناشئًا.

وأشار قرني، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء أمس السبت، إلى أن صلاح قد خضع لاختبارات بعدة أندية مثل: الزمالك، غزل المحلة، بلدية المحلة وطنطا وتم رفضه.

وأوضح المدرب أنه فوجئ بقدرات محمد صلاح حين شاهده باختبارات نادي عثماثون طنطا، مشيرًا إلى أن مراوغته الشهيرة التي يقوم بها حاليًا بالدخول من الطرف إلى الملعب لم تتغير منذ وأنا كان صغيرًا.

وأتم قرني تصريحاته بالتنويه إلى أنه لم يتردد في الحصول على توقيع محمد صلاح بنادي عثماثون طنطا قبل أن يتم تصعيده للفرق الأكبر.

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