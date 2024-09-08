"دور واحد الأنسب".. عامر حسين يتحدث عن شكل الدوري الجديد وإلغاء الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، عن شكل الدوري الجديد الموسم المقبلة، وحقيقة إلغاء الهبوط.

قال عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "سيتم تشكيل مجلس إدارة الرابطة الجديد، والتنسيق مع اتحاد الكرة عن الشكل الجديد للدوري المقبل عقب مباراة منتخب مصر في شهر سبتمبر الحالي".

أضاف: "أرى أن نظام الدوري من دور واحد هو الأنسب للموسم الجديد، والأكثر عدالة للفرق من دوري المجموعتين".

أكمل: "إلغاء الهبوط أمر مرفوض لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، وتحدثنا مع الجميع على ذلك في الفترة الماضية.

وأتم تصريحاته: "وضعت رؤيتي وعرضتها على الرابطة واتحاد الكرة، وشرحت للأندية أزمة المواعيد بالكامل".

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