"دور واحد الأنسب".. عامر حسين يتحدث عن شكل الدوري الجديد وإلغاء الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، عن شكل الدوري الجديد الموسم المقبلة، وحقيقة إلغاء الهبوط.
قال عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "سيتم تشكيل مجلس إدارة الرابطة الجديد، والتنسيق مع اتحاد الكرة عن الشكل الجديد للدوري المقبل عقب مباراة منتخب مصر في شهر سبتمبر الحالي".
أضاف: "أرى أن نظام الدوري من دور واحد هو الأنسب للموسم الجديد، والأكثر عدالة للفرق من دوري المجموعتين".
أكمل: "إلغاء الهبوط أمر مرفوض لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، وتحدثنا مع الجميع على ذلك في الفترة الماضية.
وأتم تصريحاته: "وضعت رؤيتي وعرضتها على الرابطة واتحاد الكرة، وشرحت للأندية أزمة المواعيد بالكامل".
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