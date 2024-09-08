"معوض والحضري وشوقي".. بركات يطلق تصريحات قوية: المنصب خسرني كتير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب، إن منصبه داخل اتحاد الكرة خسره ناس كتير.

قال محمد بركات في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "علاقتي بمحمد شوقي وسيد معوض والحضري جيدة ومش زعلان منهم لأنهم أصدقاء عمر".

أضاف: "تواصلت مع محمد شوقي وعصام الحضري ولكن الأمور غير مستقرة مع سيد معوض ولم نتواصل".

وأكمل: "لن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة مرة أخرى وستكون المرة الأولى والأخيرة لي، وأرى أن حازم إمام اتظلم كتير الفترة الأخيرة بسبب فيتوريا شال شيلة مش شيلته".

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