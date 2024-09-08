رغم إعلان الزمالك وصول بطاقته الدولية.. نادي روماني يكثف مفاوضاته لضم آرون بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى محمد:

كشف تقرير عن دخول نادي رابيد بوخاريست الروماني في مفاوضات مكثفة خلال الفترة الجارية مع المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا للتعاقد معه.

موقع iamsport الروماني ذكر عبر تقرير له مساء أمس السبت أن المدير الفني لفريق رابيد بوخاريست ماريوس سوموديكا قد طلب التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 28 عامًا لمعرفته به حين كان يعمل بالدوري السعودي.

ولفت التقرير إلى وجود تخوف من قبل مسؤولي النادي الروماني من سلوكيات اللاعب خارج الملعب ولكن المدرب سوموديكا يعمل على إقناعهم بإتمام الصفقة وإلى وجود مفاوضات من قبل الزمالك لضم اللاعب أيضًا.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

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