مصدر لمصراوي: الأهلي يسعى لحسم صفقة أجنبية جديدة.. وخلاف مع كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن رغبتهم خلال الفترة الجارية لحسم صفقة أجنبية جديدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن إدارة الأهلي تضع شروط معينة بخصوص الصفقة الأجنبية الخامسة بالانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى وجود خلاف بين إدارة الأهلي والمدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر بخصوص الصفقة المحلية.

ونوه المصدر إلى أن إدارة الأهلي ترى أن هناك استفادة حال ضم مصطفى زيكو أو عبدالرحمن الباوني لاعبا زد ولكن كولر لا يميل لفكرة ضم لاعبين محليين جدد.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه صفقة اللاعب المحلي لم تُحسم حتى الآن.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع المغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري بجانب اللاعب القطري ذو الأصول المصرية يوسف أيمن وعمر الساعي قادمًا من الإسماعيلي.

ويمتلك النادي الأهلي بفريقه 4 لاعبين أجانب وهم: الجنوب أفريقي بيرسي تاو والثلاثي المغربي رضا سليم، يحيى عطية الله وأشرف داري.

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