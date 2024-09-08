رد فعل مُفاجيء من ليفربول تجاه تصريحات محمد صلاح الصادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن ردة فعل مفاجئة من إدارة نادي ليفربول تجاه نجم فريقها محمد صلاح بعدما صدم محبيه بتصريحه بخصوص مستقبله.

محمد صلاح قال عقب مباراة فريقه الماضية بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، إن الموسم الجاري هو الأخير له مع ناديه ويريد الاستمتاع به بعدما لم يفتح النادي خط تواصل معه لتمديد التعاقد.

وذكرت شبكة football insider الإنجليزية، اليوم الأحد، أن مسؤولي ليفربول سيعقدون جلسة مع محمد صلاح قريبًا لمناقشته حول رؤيته لدوره المستقبلي بالنادي، كما على استعداد لكسر سياستها التعاقدية المعتادة فيما يتعلق باللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

وأشارت الشبكة الإنجليزية إلى أن محمد صلاح سيطلب عقدًا جديدًا وصفته بـ "الضخم"، فيما سيتمسك ليفربول باستمراره وسيفعل كل ما في وسعه للحفاظ على نجمه المصري.

وكان محمد صلاح قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في عام 2017؛ فيما ينتهي تعاقده صيف 2025.

اقرأ أيضًا:

رغم إعلان الزمالك وصول بطاقته الدولية.. نادي روماني يكثف مفاوضاته لضم آرون بوبيندزا

مصدر لمصراوي: الأهلي يسعى لحسم صفقة أجنبية جديدة.. وخلاف مع كولر