تصدر التريند بعد زواجه.. تحرك جديد من الأهلي تجاه أكرم توفيق (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن حصول سامي قمصان المدرب العام بفريق الكرة وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم قد حصلا على الضوء الأخضر من لجنة التخطيط لبدء مفاوضات تجديد التعاقد مع أكرم توفيق.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن قمصان وأمير توفيق سيعقدان جلسة مع اللاعب بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها لمعرفة مطالبه المالية لتجديد التعاقد لمدة 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي كان قد فاوض أكرم توفيق منذ فترة لتجديد تعاقده ثم توقفت بصورة مؤقتة قبل أن يحصل على الإجازة كبقية زملائه بعد نهاية الموسم.

وينتهي عقد أكرم توفيق صاحب الـ 26 عاماً مع الأهلي بنهاية الموسم القادم.

وكان لاعب الأهلي أكرم توفيق قد فاجأ متابعيه يوم أمس الأحد بالإعلان عن زواجه للمرة الثانية بصورة نشرها عبر حسابه بمنصة انستجرام مع هدير أبو نار.

وهو ما جعله يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

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