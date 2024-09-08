"حملة قوية".. الزمالك يرد على أنباء فشل صفقة بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، على الأنباء التي تردد، بفشل صفقة الجابوني أرون بوبيندزا، الذي اقترب من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشفت تقارير صحفية رومانية، اقتراب بوبيندزا من الانتقال إلى نادي رابيد بوخاريست الروماني خلال الفترة الحالية، رغم وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب لنادي الزمالك.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن ما يتردد حاليا ليس له أساس من الصحة، موقف الزمالك قانوني، بعدما تم استلام البطاقة الدولية، وقيده في قائمة الفريق.

وأوضح المصدر، أن هناك حملة قوية لإفشال الصفقة في الوقت الحالي، ولكن ولكن هناك تواصل للنادي مع اللاعب حاليا، وتم إرسال تذاكر الطيران لوصوله إلى القاهرة خلال 48 ساعة.

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