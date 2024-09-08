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ليفربول يبدأ أولى خطواته لتجديد عقد محمد صلاح

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الشارقة - اميمة ياسر -  

كشفت وسائل إعلامية بريطانية عن جلسة مرتقبة بين إدارة نادي الإنجليزي والنجم المصري محمد صلاح، من أجل تجديد عقده الذى ينتهي فى يونيو 2025، خوفًا من إغراءات الأندية ، بعد تلقيه 3 عروض بقيمة 270 مليون يورو.

وذكرت شبكة "Football Insider"، أن مسئولي ليفربول سيعقدون جلسة مع الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق؛ من أجل مناقشة تجديد عقده الفترة المقبلة.

وأضافت الشبكة أن "الفرعون المصري" سيطلب عقدًا جديدًا ضخمًا، وأن إدارة ليفربول على استعداد لكسر سياستها التعاقدية المعتادة فيما يتعلق باللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

وأكدت أن إدارة ليفربول ستقوم بكل ما في وسعها من أجل الإبقاء على محمد صلاح في صفوف الفريق، وهناك استعداد من كل الجانبين للتوصل لاتفاق منذ فترة طويلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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