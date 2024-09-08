لاعب الهلال يغيب اسبوعين بسبب الاصابة

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت مصادر داخل نادي الهلال السعودي ان متعب الحربي الظهير الايسر لنادي الهلال و منتخب المملكة العربية السعودية سيغيب عن فريق الهلال لمدة تصل الى اسبوعين بعد اصابته خلال مباراة منتخب المملكة العربية السعودية امام اندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 .

وكان متعب الحربي قد تعرض للاصابة بتمزق في ساقه بعد 31 من مباراة المنتخب السعودي الاولى في تصفيات كأس العالم 2026 امام منتخب اندونيسيا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب وشارك بدلا من نجم الهلال السابق سعود عبد الحميد والذي انتقل الى نادي ايه اس روما الايطالي خلال الانتقالات الصيفية .

وقالت مصادر طبية داخل نادي الهلال ان الاشعة التي اجراها متعب الحربي صباح الاحد اظهرت حاجته الى العلاج لمدة تصل الى اسبوعين قبل العودة لتدريبات الهلال بعد تعرضه للاصابة بتمزق خفيف في الساق .

يذكر ان متعب الحربي انتقل الى نادي الهلال قادما من نادي الشباب في صفقة قياسية كأغلي صفقة محلية في تاريخ الدوري السعودي مقابل 131 مليون ريال حصل عليها نادي الشباب .