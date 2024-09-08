إيمان خليف توجه رسالة غاضبة لـ إيلون ماسك

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، رسالة غاضبة للأمريكي إيلون ماسك، بعد تعرض والدته لوعكة صحية دخلت على إثرها للمستشفي.

وكان إيلون ماسك قد شن هجومًا على إيمان خليف بسبب البنية الجسدية لها، حيث اعتبر أنها من الجنس الذكوري، مما أدى إلى حالة من السخرية على الملاكمة الجزائرية.

وتحدث إيمان خليف في تصريحات تلفزيونية، حيث قالت: "إيلون ماسك كان من أوائل الناس التي شنت علي هذه الحملة المسعورة على الإنترنت".

وعن رسالته له، قالت إيمان: "أريد أن أقول له لا تكرهني أنا لم أفعل لك شيء ، لا أعرفك وأنت لا تعرفني ، لكنك ظلمتني وضرتني وضريت عائلتي وضريت أمي وتسببت بدخولها المستشفى".

وأتمت إيمان خليف، حيث قالت: "سأترك أمري لله كوني امرأة مسلمة عربية وسأحاول أن اتخطى هذا الألم وأتحلى بإرادة وعزيمة أفضل".