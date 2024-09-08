تقارير رومانية.. بوبيندزا يختار اللعب لـ الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الجابوني اَرون بوبيندزا استقر على الانضمام لـ الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إثارة الجدل بشأن مستقبله خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان أحد أندية الدوري الروماني قد تواصل مع المهاجم الجابوني من أجل الانتقال إليه، قبل أن يعلم بأن بوبيندزا وقع عقود انتقاله للفارس الأبيض.

وكشف موقع "I am sport" الروماني، أن المهاجم الجابوني اَرون بوبينزا اختار اللعب للزمالك خلال الموسم الجديد، بعدما أعلن النادي عن حصوله على البطاقة الدولية للاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح الموقع الروماني أن اللاعب سيحصل على راتب مالي كبير من الزمالك، بعدما تواصل مجلس إدارة الزمالك من أجل معرفة حقيقة ما حدث بشأن تعرض النادي لعقوبات كثيرة بسبب المشاكل العديدة التي تعرض لها النادي من قبل عدد من اللاعبين.

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الحصول على البطاقة الدولية للجابوني اَرون بوبينزا، بعدما قام اتحاد الكرة الدولي بمراسلة الزمالك بعد تلقيه خطاب يُفيد وصول بطاقة اللاعب.