شكوك حول مشاركة رياض محرز في كلاسيكو الاهلي والنصر بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت مشاركة النجم الجزائري رياض محرز نجم نادي أهلي جدة السعودي في كلاسيكو الدوري السعودي والذي سيجمع نادي أهلي جدة امام نادي النصر السعودي مساء الجمعة المقبل محل شك بعد اصابته خلال تواجده مع منتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي .

وكان رياض محرز قد شارك في مواجهة الجزائر امام منتخب غينيا الاستوائية في اولى مباريات الخضر في تصفيات كأس الامم الافريقية 2025 بالمغرب لكن المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش اعلن استبعاده عقب المباراة من معسكر منتخب الجزائر الى جانب زميله حسام عوار بسبب الاصابة .

ورغم عدم وصول رياض محرز الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بعد الا ان نادي أهلي جدة تسلم التقارير الطبية المبدئية التي اكدت ان اصابة رياض محرز ربما تجعل من مشاركته في مواجهة اهلي جدة امام النصر السعودي محفوفة بالمخاطر .

يذكر ان الموسم الحالي هو الموسم الثاني لرياض محرز مع نادي أهلي جدة بعد الموسم الاول الذي كان مخيبا للامال في قلعة الكئوس .