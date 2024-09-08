أحمد حسام يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد حسام لاعب الجونة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر، بأن المفاوضات المتعلقة بعروضه تتم حالياً مع وكيله أحمد يحيى، وأنه لم يجلس بعد معه لمناقشة التفاصيل بشكل مباشر.

وتابع حسام أنه من المقرر عقد جلسة قريباً لمعرفة كافة العروض المتاحة والحديث مع إدارة الجونة بشأنها.

وعبر حسام عن فخره بارتباط اسمه بنادي الزمالك، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في مصر يتطلعون للعب في صفوف الزمالك.

عبدالله السعيد رقم 1

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم الزمالك يعد الرقم الأول في مصر في الوقت الحالي.

الزمالك يعلن وصول بطاقة بوبيندزا الدولية.. رسميًا



أعلن الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني اَرون بوبيندزا، وذلك خلال اللحظات القليلة الماضية.

استطاع الزمالك الحصول على توقيع المهاجم الجابوني إلكترونيًا، بعد الاتفاق على جميع البنود بين مجلس الإدارة واللاعب.

وكتب حساب الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".