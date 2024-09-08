الغموض يسيطر على موقف تشواميني مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - ارتبط الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، بشائعات انتقال إلى ليفربول أو آرسنال في صيف 2025.





وقد أثارت تلك الشائعات العديد من التقارير الصحفية، حيث اعتبرت هذه الأندية من أبرز المهتمين بضم تشواميني بعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في حديثه على بودكاست شبكة "Wondery"، أن هناك الكثير من التساؤلات حول مستقبل تشواميني. ومع ذلك، أشار رومانو إلى أن نية اللاعب هي البقاء في ريال مدريد.

وقال: "تشواميني يخطط للبقاء في ريال مدريد، وهذا ينطبق على السنوات القادمة حتى 2026".

وأضاف رومانو أن ريال مدريد يعتزم الاحتفاظ بـ تشواميني كعنصر أساسي في المشروع الحالي والمستقبلي للنادي. وأكد أن إدارة النادي تُقدّر تشواميني بشدة على المستويين الشخصي والاحترافي، حيث أبدى اللاعب أداءً مميزاً حتى في أدوار غير تقليدية مثل قلب الدفاع.

رومانو اختتم حديثه قائلاً: "الوضع بين النادي واللاعب مثالي، والاحتمالات الملموسة لرحيل تشواميني عن ريال مدريد حالياً تقترب من الصفر، رغم الشائعات المتداولة."

