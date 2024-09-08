نجم ريال مدريد السابق عن فينيسيوس: شخص غير ناضج

ياسر رشاد - القاهرة - وجه سانتياجو كانيزاريس، الحارس السابق لريال مدريد وفالنسيا، انتقادات لاذعة إلى فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، عقب تصريحاته الأخيرة حول العنصرية في إسبانيا.





وكان فينيسيوس قد أعرب عن قلقه البالغ بشأن استمرار العنصرية في إسبانيا، واقترح أنه إذا لم يتم القضاء على هذه المشكلة قبل عام 2030، فيجب التفكير في نقل كأس العالم إلى بلد آخر، وذكر فينيسيوس أن عدم شعور اللاعبين بالأمان في بلد قد يواجهون فيه العنصرية يعقد الأمور ويجعل اللعب فيه غير مريح.



رداً على تصريحات فينيسيوس، انتقد كانيزاريس في مقابلة إذاعية مع "كادينا كوبي"، قائلاً: "إذا لم يكن فينيسيوس محبوبًا في إسبانيا، فهذا ليس بسبب عرقه".

وأضاف: "فينيسيوس ارتكب خطأً عندما وصف جمهور ملعب مستايا بأنه بالكامل عنصري، وها هو يكرر نفس الخطأ. المسألة تتعلق بالنضج وليس بالعنصرية".

وأكد كانيزاريس أنه يفضل الاستماع إلى آراء لاعبين مثل داني كارفاخال أو المدرب لويس دي لا فوينتي، مشيراً إلى أن معالجة قضايا العنصرية تحتاج إلى نضج وتفهم أعمق.

