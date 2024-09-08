"سب بوالدته".. هتافات عنصرية للاعب مصر في الدوري الإٍسباني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المصرية هيثم حسن، إلى هتافات عنصرية خلال مباراة فريقه أوفييدو الإسباني أمام فريق سبورتنج خيخون، في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية الإٍسباني.

ووفقاًُ لصحيفة ماركا الإٍسبانية، فإن اللاعب تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام مع سبورتنج خيخون، من قبل مشجعي الأخير، الذين وصفوه "بالقرد القذر وسبه بوالدته"، ذلك وفقاً لما ورد في صحيفة ماركا.

واستنكر نادي ريال أوفيدو، التصرف الصادر تجاه اللاعب، من خلال بيان رسمي قام بنشره، قائلاً: "يعمل ريال سبورتنج على تحديد مكان المشجع الذي أهان لاعبًا زائرًا اليوم، نادينا لا يتسامح مع أي مظهر من مظاهر العنصرية، نحن نحقق بالفعل في ما حدث، نحن نشيد ونقدر السلوك العام لجماهيرنا".

كما قامت رابطة الدوري الإسباني بنشر بيان رسمي، تنتقد خلاله هذا التصرف: ""في الرياضة لا يوجد مكان للأفعال العنصرية أو الكراهية، تدين LALIGA بشدة أي لفتة عنصرية وستواصل العمل للقضاء على هذه السلوكيات غير المحتملة في رياضتنا".

وانتقل هيثم حسن، إلى نادي ريال أوفييدو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فياريال حتى عام 2027.

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