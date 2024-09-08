اتحاد جدة يعلن التعاقد مع لاعب منتخب كولومبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الكولومبي ريكاردو كارابالو، قادماً من فريق بارنكوبا الكولومبي.

وجاء تعاقد نادي اتحاد جدة مع اللاعب صاحب ال 20 عاماً، لمدة ثلاثة مواسم، وسوف يتم قيده تحت السن.

وقرر اتحاد جدة، خروج اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة، إلى فريق جدة الذي يشارك في الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

ومثل ريكاردو كارابالو منتخب كولومبيا في الفئات السنية المختلفة، تحت 16 عاماً وتحت 20 عاماً.

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