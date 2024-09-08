موقع قطري: "لاعب الأهلي السابق يقترب من الزمالك المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أفاد موقع "استاد الدوحة القطري بأن لاعب النادي الأهلي القطري السابق نعيم السليتي يقترب من الانضمام لنادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل السليتي من الأهلي القطري بعد عام واحد من انضمامه في موسم 2023/24 قادما من الاتفاق السعودي، في صفقة انتقال حر.

وسجل اللاعب مع الأهلي 10 أهداف في الموسم الماضي بدوري نجوم قطر كما صنع سبعة أهداف أخرى لفريقه.

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