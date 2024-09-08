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الامارات | الجزيرة يصطدم بالعين في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق الجزيرة إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على حساب البطائح رغم الخسارة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد خالد بن محمد، في إياب الدور التمهيدي، واستفاد الجزيرة من أسبقية الفوز ذهاباً 3-1 على ملعبه.

ويلتقي الجزيرة في ربع النهائي منافسه العين المتأهل بدوره على حساب كلباء بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور التمهيدي.

سجل رامون ميراز هدف التقدم للجزيرة من ركلة جزاء الدقيقة 4+45، وأدرك أناتولي بيرترند التعادل للبطائح في الدقيقة 84، وأنتونيو فيالهو في الدقيقة 98.
 
ولم تشفع نتيجة الفوز 2-1 للبطائح في العبور إلى ربع النهائي بعد خسارته مباراة الذهاب 1-3.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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