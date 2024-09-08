الامارات | بني ياس يحسم تأهله على دبا الحصن ويواجه الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق بني ياس تأهله إلى الدور المقبل لبطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بعدما أكد تفوقه على دبا الحصن بنتيجة 3-0 وذلك في مباراة إياب الدور الأول للمسابقة، في المباراة التي أقيمت استاد صقر بن محمد القاسمي مساء الأحد، وبعدما كانت مواجهة الذهاب قد آلت لمصلح بني ياس بنتيجة 4-2، ليتأهل بمجموع الفوز في المباراتين وبنتيجة 7-2، ضارباً موعداً مع الوصل في الدور المقبل.

واستغل بني ياس النقص العددي لفريق دبا الحصن من الدقيقة 10 إثر البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعبه نيكسا فوجانوفيتش بعد تدخله العنيف على حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني، ليستغل بني ياس النقص العدد وينجح في إحراز ثلاثية عن طريق في الدقيقة 36 بواسطة يوسفو نيكتيه، وخلف الحوسني في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب آزار ماركوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 90 +2 وبه انتهت المباراة.