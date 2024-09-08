شبانة : كولر كان على خلاف مع محسن صالح بشأن صفقات الأهلي الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة على وجود خلافات سابقة بين محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالاهلي وبين السويسري كولر المدير الفني في ملف الصفقات.

وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد : : "محسن صالح كان مختلف مع كولر في ملف الصفقات، وخالد الجوادي مترجم المدرب السابق أعلن أن محمد علي بن رمضان كان هدفًا رئيسيًا للمدير الفني للأهلي".

وتابع: "محسن صالح واضح أنه لم يكن متحمس للصفقات، بالإضافة إلى أنه قال بأنه كيف للاعب في أوروبا أن يوافق على اللعب في مصر، بالرغم أن بن رمضان يتواجد في المجر وليس في الدوريات الخمس الكبرى، كما أن نادي الوداد المغربي قام بضم عناصر عديدة تلعب في أوروبا وآخرها مباي نيانج لاعب ميلان السابق".

وزاد: "الأهلي لا يُقارن مطلقا مع فرينكفاورزي المجري، واسم أي لاعب (بيكبر) عندما يقترن بالقلعة الحمراء، وتصريحات مسئولي الأهلي مع عدم إتمام الصفقة أغضبت جمهور النادي الذي عبر عن استيائه الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".