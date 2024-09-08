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الثلاثاء المقبل .. اتحاد القرعة يُجري قرعة دوري القسم الثاني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة سحب قرعة منافسات 

دوري القسم الثاني مساء يوم الثلاثاء المقبل بمقر الجبلاية.

ومن المقرر أن تسحب القرعة وفقا لتصنيفها الخاص المحدد سابقاً بتقسيم الأندية على ثلاث مجموعات بكل نطاق جغرافي " الصعيد , القاهرة وبحري".

على صعيد آخر أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن المنتخب الوطني أظهر أداءً مميزًا وروحًا قتالية خلال مباراته الأخيرة أمام كاب فيردي، التي أقيمت ضمن منافسات تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.

وأشار الدرندلي إلى الفارق الواضح في الأداء مقارنة بالمباراة السابقة بين الفريقين، مشيدًا بجهود اللاعبين والجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن.

وأكد الدرندلي أن المنتخب سيواصل تقديم الأداء المميز لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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