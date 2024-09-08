سيراميكا كليوباترا يضم صانع ألعاب الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إتمام تعاقده مع اللاعب ايمن موكا صانع ألعاب فريق الجونة للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بعدما قدم اللاعب مردودًا مميزا مع الفريق الساحلي خلال الموسم المنقضي.

وعلى صعيد سوق الانتقالات توصل نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لضم الجناح النيجيري صديق اوجولا في صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وحسم بيراميدز صفقة اوجولا الذي حظى باهتمام كبير من عدة أندية في مقدمتها الزمالك بعد مفاوضات مكثفة مع سيراميكا خلال الساعات الماضية.

وأتم بيراميدز اتفاقه لضم أوجولا مقابل مبلغ مالي إضافة لانتقال 4 لاعبين لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.