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سيراميكا كليوباترا يضم صانع ألعاب الجونة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إتمام تعاقده مع اللاعب ايمن موكا صانع ألعاب فريق الجونة للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بعدما قدم اللاعب مردودًا مميزا مع الفريق الساحلي خلال الموسم المنقضي.

وعلى صعيد سوق الانتقالات توصل نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لضم الجناح النيجيري صديق اوجولا في صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وحسم بيراميدز صفقة اوجولا الذي حظى باهتمام كبير من عدة أندية في مقدمتها الزمالك بعد مفاوضات مكثفة مع سيراميكا خلال الساعات الماضية.

وأتم بيراميدز اتفاقه لضم أوجولا مقابل مبلغ مالي إضافة لانتقال 4 لاعبين لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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