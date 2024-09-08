"الإعلام الرياضي"سلاح ذو حدين..كيف نستغله لبناء مجتمع رياضي قوي؟|خاص

ياسر رشاد - القاهرة - تحت شعار "نحو إعلام رياضي محترف"..

أكدت الدكتوره دينا حفنى استاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية والإعلام الرياضي بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365" خلال منتدى الإعلام الرياضي قائلة : "نظرا لحساسية الدور الذى يقدمه الإعلام الرياضى للحياة الرياضية فمن الهام والضرورى أن يتسم بالصبغة الأخلاقية والتخصصية فالاعلام الرياضى النزيه يعد مدخلا للشفافية حول مختلف الموضوعات والقضايا الرياضية حيث يضعها على طريق التحليل والمعالجة بمصداقية مما يزيد من ثقة جمهور الرياضة فى وقت يتسم بحرية التعبير عن الرأى.

محرره الخليج 365 والدكتوره دينا حفنى

واستكملت حفنى : "كما أن للاعلام الرياضى دور هام لا يمكن إغفاله فى نقل صورة عن الرياضة المصرية للعالم وما آلت إليه من تطور وتقدم من هنا يجب الاهتمام بالاعداد الجيد والصقل للقائمين عليه"

علق الدكتور فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365" خلال منتدى الإعلام الرياضي قائلا : "يشكل انطلاق منتدى الإعلام الرياضي الأول في مصر حدثًا بالغ الأهمية، حيث يعكس الوعي المتزايد بأهمية الإعلام الرياضي المحترف في صناعة رياضية قوية ومزدهرة. إن التأكيد على القيم الأخلاقية والتخصصية في الإعلام الرياضي، كما أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خطوة بالغة الأهمية لبناء جسر من الثقة بين الرياضيين والجماهير ، ولكن، لا يكفي تنظيم منتدى واحد لمعالجة التحديات الجسام التي تواجه الإعلام الرياضي المصري. فالتحديات تتجاوز مجرد توفير المعلومات، بل تشمل بناء كوادر إعلامية متخصصة، وتوفير منصات إعلامية متعددة، وتطوير آليات التمويل المستدام"

وأختتم الدكتور : "أتمنى أن يكون هذا المنتدى نقطة تحول في مسيرة الإعلام الرياضي المصري، وأن نرى نتائجه على أرض الواقع في شكل تغطية رياضية أكثر احترافية وموضوعية، تساهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية إقليميًا ودوليًا ، وعلى الإعلاميين الرياضيين أن يتحملوا مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، وأن يسعوا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وأن يلتزموا بأعلى معايير المهنية والأخلاق. كما يجب على المؤسسات الرياضية والإعلامية أن توفر لهم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف."

صبحي يشهد افتتاح النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي

في خطوة نحو تطوير الإعلام الرياضي في مصر، انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي برعاية كريمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وشهد الحدث حضور نخبة من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وعلى رأسهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد يحيي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة. وتناول المنتدى، الذي أقيم تحت شعار "إعلام رياضي محترف"، مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالإعلام الرياضي، وذلك بهدف رفع مستوى هذا الإعلام وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الرياضي. ومن المتوقع أن يساهم هذا المنتدى في تحقيق نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي في مصر.



وحضور لفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين ، وقادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية ورؤساء الاتحادات والأندية، والشخصيات البارزة والمؤثرة إعلامياً ورياضياً على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.



في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن منتدي الإعلام الرياضي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز دور الإعلام الرياضي المحترف في تعزيز قيم الرياضة وتطوير المشهد الرياضي في بلادنا، حيث أنه شهادة على الإهتمام المتزايد بقطاع الرياضة، ليس فقط كنشاط بدني، بل كقيمة ثقافية وحضارية تساهم في بناء المجتمعات وتقدمها.



وأشار الوزير إلي رؤية الدولة المصرية واهتمامها الكبير بالرياضة كأسلوب حياة في ظل الحوكمة والرؤية الاستراتيجية لـ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودليلاً على تقديره الكبير للرياضة فلسفة وممارسة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الارتقاء بكل ما يسهم في بناء الانسان عقليا و بدنيا ليكون قادرا علي خدمة الوطن في أي مجال ورفع رايته في كل المحافل الأقليمية منها والدولية.



وتحدث الوزير في كلمته عن مجموعة من الموضوعات ذات الصلة منها، السوق الرياضي ومكوناته من ( الرياضيين، والمؤسسات الرياضية، الإعلام، التنظيمات الدولية والمحلية، الشركات الخاصة والأكاديميات)، الخطوات الرئيسية في إدارة عمليات التسويق الرياضي من حيث الاستهداف السوقي والبحوث التسويقية والمزيج التسويقي والتنفيذ، التغذية الإعلامية، مشيرًا إلي إلي دور تكنولوجيا الإعلام في توليد العوائد التسويقية، والتكنولوجيا وتغيير تركيبة أسواق المستهلكين للخدمات الرياضية.



وألمح وزير الرياضة إلي التحديات التي تواجه الاعلام الرياضي ومنها، تغير المشهد الإعلامي، المنافسة الشديدة، المصداقية والثقة، التكنولوجيا، حقوق البث، التنوع والشمولية، الضغط الجماهيري والإعلامي، والأخلاقيات المهنية، مؤكدًا علي ضرورة إدارة وتطوير الأداء الاعلامي، من حيث تطوير المحتوى، استخدام التكنولوجيا من منصات التواصل، التفاعل مع الجمهور، تدريب الكوادر، تقييم الاداء، التسويق والإعلان، تحليل البيانات، التعاون مع الأندية والاتحادات.



ومن الحلول المهنية الاحترافية لأداء الإعلام الرياضي، أشار الوزير الي مجموعة منها؛ التمسك بالقيم الصحفية ،احترام الجمهور، التدقيق في اللغة المستخدمة، تجنب بث التصريحات الغير مسئولة لبعض الرياضيين عن المنافسين في وسائل الاعلام، تكثيف إنتاج الرسائل التوعوية لتعميق قيم الانتماء والولاء الوطني لدى الشباب من خلال مواقف رياضية بمشاركة نجوم الرياضة.،التحقق من المصادر، التثقيف الجماهيري، توفير المحتوى الأصلي، تعزيز الشفافية، توظيف الصحفيين المحترفين، التفاعل مع الجمهور، وإنشاء سياسات تحريرية صارمة، الاستفادة من التكنولوجياالتعاون مع المنظمات المهنية.



وقال صبحي: "إن افتتاح النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي تحت شعار "إعلام رياضي محترف" يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور الإعلام في تطوير الرياضة ونشر قيمها السامية، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الرياضيين والمتابعين والإعلاميين، والذي يُعقد بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة و"منتدى مصر للإعلام"، وشركة ثيرتي ديجري نورث وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية".





الإعلام الرياضي هو شريك أساسي في بناء مجتمع رياضي قوي ومتماسك

واستكمل وزير الشباب والرياضة: "الإعلام الرياضي هو شريك أساسي في بناء مجتمع رياضي قوي ومتماسك، وهو الأداة التي نصل بها إلى قلوب وعقول الشباب، وهو مرآة تعكس حضارتنا الرياضية، وعلينا أن نسعى جاهدين لصقل هذه المرآة لتكون أكثر وضوحاً وأمانة، حيث أنه مجرد وسيلة لنقل الأخبار والنتائج، بل هو قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام، وفي بناء الشخصية الرياضية، وفي تعزيز الروح الرياضية بين أفراد المجتمع".





واردف الوزير: "الإعلام الرياضي أصبح يربطه قطاع إقتصادي كبير جدًا، اقتصاد الإعلام الرياضي أصبح واقع حيث أن الإقتصاد الإعلامي في ٢٠٢٣ بلغ ٤٠٠ مليون دولار و متوقع ان يصل بحلول عام ٢٠٣٢ الي مليار و نصف مليون دولار، وعلي المؤسسات توفير جهاز قادر علي توفير المعلومة السليمة والرسالة الصحيحة و ترويجها و تسويقها بالشكل الذي يُسهل العمل علي المؤسسات الإعلامية بشكلها العام و الخاص".



وعبر صبحي عن امتنانه العميق لكل الجهود التي بذلت لإتاحة هذا الفرصة للتفاعل والتبادل الإعلامي في هذا المنتدى المهم، متمنيًا أن يكون هذا المنتدى بمثابة منصة للحوار البناء وتبادل الخبرات التي تساهم في تطوير مجال الإعلام الرياضي، والعمل على توفير بيئة محفزة للإعلاميين الرياضيين، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لممارسة مهنتهم على أكمل وجه.



واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد علي أن وزارة الشباب والرياضة ستواصل دعمها المستمر للإعلام الرياضي، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطويره، ليحقق رسالته السامية، وأن تُساهم مُخرجاته في تعزيز دور الثقافة الرياضية في بناء مستقبلٍ أفضل لشعوبنا، بإعلام رياضي محترف، نبني رياضة قوية....وبرياضة قوية نبني مجتمعاً قوياً.



من جانبه، أكد محمد يحيي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، أننا نهدف من خلال منتدى الإعلام الرياضي خلق قنوات حوار بين الإعلاميين والخبراء والممارسين لصناعة القرار حول أهمية دور الإعلام في مواجهة التعصب الرياضي، والحرص على تقديم محتوى معلوماتي وتحليلي، لذلك خصصنا جلسة حول الأكواد الأخلاقية المهنية، وأخرى حول دور الكوادر الإعلامية في تقديم محتوى متوازن محترف بعيداً عن العصبية ويركز على التنافس الشريف.



وأضاف رئيس المتحدة للرياضة: "حلم لينا إنه يبقى عندنا إعلام رياضي بمستوى عالمي ودي مش حاجة بعيدة علينا لأن مصر فيها إعلاميين كتير محترفين ومخلصين لمهنتهم ، وهنا لازم أقول إنه بالعلم وتبادل التجارب كل حاجة ممكن تتحقق".



فيما تحدثت المهندسة نهي النحاس رئيس شركة ثيرتي ديجري 30N، عن سعي الشركة تعاوناً وتنسيقًا مع كافة الشركاء سوءا الشرطركة المتحدة وزارة الشباب والرياضة ورابطة كتاب كرة القدم الإنكليزية، إلي تدشين منصة إعلامية بشكل محترف، والعمل عليووتغطية إعلامية تجمع الجميع ولاتفرق وتتحلي بأعلي معايير الجودة.



وشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جلسة نقاشية بعنوان "تغيير قواعد اللعبة .. تأثير الشبكات علي المحتوي الإعلامي الرياضي"، لكل من الحاضرين : بول مكارثي رئيس رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال المتحدة للخدمات الإعلامية، الدكتورة نشوي جاد رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمنصة watch it، الاستاذ شريف حسن مدير إدارة الإعلام والتسويق الرقمي بالكاف، وحضور الكابتن أحمد حسام ميدو، ويدير الحوار الإعلامي سيف زاهر.



جدير بالذكر أن منتدي الإعلام الرياضي يناقش التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي، والسبل المهنية لمواجهة تلك التحديات، عبر عدد من الجلسات التفاعلية، وورش عمل يقودها مجموعة من أشهر الشخصيات الصحفية والإعلامية البريطانية.