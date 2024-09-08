شبانة : الأهلي حتى الآن لديه قناعة تامة بإمكانات بن رمضان .. والتقليل من اللاعب أمر عجيب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن صفقات النادي الأهلي تأخذ وقتًا طويلًا قبل حسمها بشكل رسمي وأصبحت "صفقات جملي" كما يطلق عليها الجمهور، مشيرًا إلى أن هناك بعض "اللجان" بدأت تقلل من قدرات اللاعب محمد علي بن رمضان خلال الساعات الماضية، كما خرج محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي بتصريحات غريبة جدًا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محسن صالح أدلى بتصريحات بشأن محمد علي بن رمضان، وهو كان مدرب كبير وصديق لي وأعرفه منذ عشرات السنوات، لكن تصريحه (مُذهل)، فكيف يخرج رئيس لجنة التخطيط السابق للإدلاء بتلك التصريحات، رغم أن في وجوده داخل النادي الأهلي كانت المفاوضات موجودة بالفعل لضم اللاعب التونسي".

وأضاف: "المفترض أن يكون محسن صالح لديه القناعة الكاملة بضم بن رمضان، وأن يكون رئيس لجنة التخطيط لديه القناعة الكاملة والحمية المطلوبة لحسم الصفقة، لكن فوجئت برأي محسن صالح بأن بن رمضان يشبه بعض اللاعبين في الأهلي".