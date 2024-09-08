المصري يوافق على انتقال إسلام عطية إلى سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أتمت إدارة نادي سموحة الحصول على الاستغناء الخاص بإسلام عطية لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعد الاتفاق مع إدارة النادي المصري واللاعب وحصول المصري على المقابل المادي الخاص بالصفقة.



الجدير بالذكر أن اللاعب اسلام عطية والذي يكمل عامه السادس والعشرين في ديسمبر المقبل هو أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي المصري وقد تم تصعيده للفريق الأول نهاية موسم 2017/2016 قبل أن ينضم لصفوف المنتخب الأوليمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب ، علما بأن اللاعب يجيد اللعب في مركز لاعب خط الوسط المهاجم كما يمكن الاعتماد عليه أيضا في مركز محور الارتكاز الدفاعي لخط الوسط.