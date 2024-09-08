السنغالى سيدى نداى يصل القاهره للتوقيع للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وصل منذ قليل إلى مطار القاهره اللاعب السنغالى الشاب سيدى نداى للانضمام إلى صفوف الزمالك بعد إجراء الكشف الطبي والتوقيع الرسمى وأرقام السنغالى سيدى نداى صفقة الزمالك (تحت السن) فهو يرتدي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي. وسجل نداي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف. والأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.وجاءت 3 أهداف من أصل 5 في شباك فريق أواكام في الجولة 20 من الدوري السنغالي.ويبلغ طول اللاعب المولود في 2005، 190 سم.

وأنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وحصل نداي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا