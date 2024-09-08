القرقاوي: الاهتمام الدولي بالبطولة العربية للسلة يؤكد مكانة المسابقة ونسختها بالاتحاد السكندرى

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة الاندية العربية ٣٦ للرجال التي سيستضيفها نادي الاتحاد السكندري في الفترة من ١ الى ١٢ أكتوبر القادم الى ١٨ فريق وهي : الاتحاد السكندري صاحب الرقم القياسي (٨) القاب وسموحة وسبورتنج من مصر والشارقة والوحدة والبطائح من الامارات وبيروت حامل اللقب والانطوني من لبنان والقادسية وكاظمة من الكويت والغرافة والعربي من قطر ووداد بوفاريك الجزائري والترجي والنصر الليبي والسيب العماني وجمعية سلا المغربية ٠

هذا العدد كان قابلا للزيادة لكن الامانة العامة للاتحاد العربي اكتفت بذلك لأسباب تنظيمية وفنية وحرصا منها على توفير فرص النجاح لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحظى باهتمام دولي وقاري ٠

وفي تعليقه على البطولة القادمة اكد اللواء اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة بأن ادراجها من أجندة الاتحاد الدولي يشجع الاندية على المشاركة فيها علاوة على قوة المنافسة والتي أصبحت سمة بارزه في هذه البطولة ٠

وقال ان الاتحاد العربي سيوجة الدعوة للمسؤولين بالاتحادين الدولي والاسيوي لحضور النسخة ٣٦خاصة وانها ستقام بناد عريق يتربع على عرش السلة العربية لافتا بان هذه النسخة ستحقق نجاحات غير مسبوقة ٠ وعن مشاركة ثلاثة فرق اماراتية قال القرقاوي ان مشاركة هذا العدد ولأول مرة تؤكد مدى اهتمام إدارات الاندية والمجالس الرياضية التي تدعم هذه اللعبة وكافة اللعبات الجماعية بصفة مشيدا بقرار ادارة الوحدة بالعودة الى البطولة بعد غياب ٢٦ عاما حيث احتل المركز الرابع في اخر مشاركة له عام ١٩٩٨ ٠



ومن جهته أعرب نضال بكري المدير الفني للفريق العنابي عن سعادتهم بالعودة الى البطولة قائلا بأن هذا الزخم من الاندية العربية العريقة في مجال اللعبة سيتيح للعنابي بتحقيق فوائد عديدة ستنعكس بشكل إيجابي على مشاركته في المسابقات المحلية لافتا ان الفريق الحالي يضم عشرة لاعبين من أبناء النادي القادمين من المراحل السنية الأخرى والذين اشرف على تدريبهم املا بأن يعكس فريقه صورة مشرفة عن العنابي الذي كانت له بصمته في الملاعب المحلية والخليجية والعربية في التسعينات ٠

وكشف المدير الفني النقاب عن سعي ادارة النادي لدعم صفوف الفريق بمحترف اجنبي واخر عربي للمشاركة في البطولة إلى جانب المحترف الحالي لامار واللاعبين حسين عمر ومحمد عوني وراشد مسري وغيث السويدي وسيف الوهابي وهزاع البلوشي وعبدالله خالد وخالد الشحي وزايد المريخي وخليفة بلال وسلطان الدرمكي وزايد طارق