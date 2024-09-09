روجيرو ميكالي مدربًا لمنتخب مواليد 2005

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وجود اتفاق بشكل رسمي مع البرازيلي روجيرو ميكالي على تدريب منتخب 2005 في الفترة المقبلة.

أضاف عامر حسين في تصريحات عبر شاشة صدى البلد "اتفقنا مع ميكالي على تدريب منتخب 2005 لمدة 4 سنوات".

وواصل "جمال علام رئيس المجلس ونائبه خالد الدرندلي عقدا جلسة معه وسيتولى تدريب المنتخب في الفترة المقبلة".

وتابع: "ننتظر فقط موافقة وزير الشباب والرياضة على القرار، ميكالي سيستمر مع عدد من المدربين في الجهاز المعاون وسيتم وضع شرط جزائي قيمته 3 أشهر".

وأتم عامر حسين تصريحاته "بالنسبة لوائل رياض شيتوس، سيتولى تدريب منتخب سيتم استحداثه مواليد 2010".