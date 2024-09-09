أيمن يونس عن خلاف حسام حسن وحجازي : جهاز المنتخب عليه مراعاة التعامل النفسي

ياسر رشاد - القاهرة - علق أيمن يونس لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق ، على الخلاف السابق بين حسام حسن مدرب المنتخب والمدافع الدولي أحمد حجازي.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "أحمد حجازي شخصية محبوبة، ولم نسبق أن سمعنا أي أزمة، والمدرب عليه أن يصنع عائلة (منتخب مصر)، والتعامل النفسي بشكل جيد مع اللاعبين، وسبق وتحدثنا عن قصة صلاح مع تولي حسام حسن المسئولية، لكن الامور هدأت تماما، وهناك خطأ من طارق سليمان مدرب المنتخب في الحديث عن حجازي".

وأكمل: "الحوار الذي حدث بشأن حجازي كان (مؤذي) وكان يجب أن يكون (رد الفعل) من اللاعب أكثر هدوءًا، لكنه في نفس الوقت أخطأ خصوصا بعدما تعرض لبعض الإصابات وانتقل لفريق نيوم السعودي مؤخرا، ورفضه المشاركة في المباراة جعل حسام حسن يستبعده من المباراة التالية أمام بوتسوانا، لأنه كان اختبار لشخصية حسام حسن المدير الفني، وقد يعيد التفكير في ضمه في المعسكر المقبل".