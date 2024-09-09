لاعب الاهلي ينضم إلى الاتحاد السكندري.. رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد نادي الاتحاد السكندري مع محمود متولي مدافع الاهلي السابق بعقد لمدة موسمين.

وكشف زعيم الثغر عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد مع مدافع المارد الأحمر بعد موافقة القبرصي بابا فاسليو المدير الفني الجديد، وإمام محمدين مدير كرة القدم بالنادي السكندري.

وكان متولي قد رحل عن صفوف النادي الاهلي نهاية الموسم الماضي بعد طلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ودعم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صفوف الفريق الكروي الأول بالتعاقد مع مع 10 لاعبين، وهم:

محمود متولي وعبد الله بكري، مروان داوود، حامد الجابري، أحمد الشيمي، عبد الرحمن خالد جبنة، أحمد أيمن، عمرو جمعة، كريم يحيي، هشام عادل.