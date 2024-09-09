رسميا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع المدافع محمود متولي لمدة موسمين قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان قد انضم متولي إلى الأهلي في موسم 2019/20 قادما من الإسماعيلي، في صفقة بلغت قيمتها 820 ألف يورو.

ولعب المدافع خلال فترته داخل جدران المارد الأحمر 59 مباراة بواقع "4.060 دقيقة"، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على 7 بطاقات صفراء فقط.

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