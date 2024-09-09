"بعد رحيله عن الفريق".. ماذا قدم محمود متولي مع النادي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده بشكل رسمي، مع لاعب النادي الأهلي السابق محمود متولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تعاقد الفريق السكندري مع اللاعب، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي.

وكان محمود متولي انضم إلى النادي الأهلي، في يوليو 2019، قادماً من فريق الإسماعيلي مقابل 820 ألف يورو.

وتنبأ الجميع لمحمود متولي مشوار كبير مع النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى الفريق، نظراً للقدرات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، والذي لفتت أنظار العديد من الأندية قبل انتقال اللاعب إلى الأهلي.

وعلى الرغم من القدرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، التي جعلت كل الجماهير بمختلف انتماءاتهم يتوقعون مشوار كبير للاعب مع النادي الأهلي، إلا أن اللاعب صادفه سوء توفيق كبير خلال تواجده مع القلعة الحمراء، ذلك نظراً لإصابات الكثيرة التي تعرض لها مع الفريق.

وساهمت كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب، في إبعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق بشكل أساسي، حيث خلال 5 سنوات قضاها اللاعب داخل النادي الأهلي، شارك في 59 مباراة فقط رفقة النادي الأهلي، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة فقط.

ورغم قلة مشاركات متولي مع النادي الأهلي، إلا أنه حقق العديد من البطولات رفقة الفريق، حيث تمكن من حصد 11 لقب رفقة المارد الأحمر، بواقع 3 ألقاب لكلا من الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى لقبين لبطولة كأس مصر.

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