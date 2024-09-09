والد مصطفى أشرف يكشف لمصراوي حقيقة اقتراب نجله من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف مصطفى والد مصطفى أشرف، لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، حقيقة وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع نجله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال والد اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك مفاوضات من قبل النادي الأهلي، للتعاقد مع مصطفى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف: "بخلاف عرض النادي الأهلي، مصطفى يمتلك عدداً من العروض في أوروبا خلال الفترة الحالية".

وكان مصطفى أشرف قريب من الانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة.

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