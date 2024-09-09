صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

وصل المهاجم السنغالي، سيدي نداي، إلى القاهرة منذ قليل استعدادا للانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لـ "مصرواي" أن لاعب فريق جويدياواي سينضم إلى الزمالك في صفقة إنتقال حر عقب نهاية عقده مع النادي السنغالي.

وأوضح المصدر أن نداي سيتم قيده تحت السن وفقا لطلب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وتعاقد نادي الزمالك بشكل رسمي مع كل من، الظهير الأيسر المغربي محمود بن تايك لاعب فريق سانت إتيان الفرنسي، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج.

وأعلن نادي الزمالك تسلم البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني، أرون بوينديزا، مساء اليوم الأحد.

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