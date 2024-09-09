شبانة : مسؤول سابق بالأهلي ألمح إلى أن بقاء معلول مع الأحمر مجاملة فقط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريح محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي عن تجديد عقد علي معلول" في ظاهره تمجيد في النجم التونسي، لكن في باطنه "تقليل من اللاعب"، ومحاولة إيهام البعض بأن التجديد له (مجاملة).

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "علي معلول من نجوم الأهلي وظهر في واجهة الإعلان عن القميص الجديد للفريق في الموسم المقبل، وكان صاحب الدور الأكبر في الجانب الإعلاني قبل باقي لاعبي الفريق الآخرين".

وأضاف: "تصريح محسن صالح بالنسبة لي (غريب) لأن علي معلول نجم كبير وسيعود للملاعب مرة آخرى، وهناك لاعبين تعرضت لإصابات كبيرة ثم عادت للملاعب".