أيمن يونس : حجازي قيمة فنية ومشاركته في القسم الثاني السعودي لا يليق

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ايمن يونس لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق , عن المدافع الدولي أحمد حجازي وانتقاله الأخير إلى اللعب في دوري القسم الثاني السعودي.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين : "حجازي قيمة فنية كبيرة، وكان من الأفضل عدم الانتقال لنادي نيوم السعودي رغم المقابل المالي الكبير، لأنه لاعب قيمة كبيرة وكنت أفضل عدم لعبه في الدرجة الثانية بالدوري السعودي".

وأضاف: "حسام حسن فضل الدفع بـ ربيعة لأنه أسرع من حجازي، وكل مدير فني يبحث عن احتياجاته الفنية، وحسام حسن اختار افضل تشكيل لمواجهة كاب فيردي، والأمور دائما تتحدد وفقا لاحتياجاته المستقبلية".