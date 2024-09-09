عامر حسين يفجر مفاجأة: إقامة الدوري القادم بنظام الدورين سيكون صعب للغاية في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن الموسم القادم لبطولة الدوري المصري.

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وقال عامر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأهلي مش متدلع في الدوري كما يردد البعض، المسؤولين لن يجدوا حلول لأزمة جدول الدوري أكثر مما نفعله".

وأضاف "الجميع يعلم أن الارتباطات تتحكم في شكل بطولة الدوري، على سبيل المثال، حتى الآن تأكد إقامة دوري الابطال والكونفدرالية وانتر كونتننتال والسوبر المحلي في ابو ظبي مع حصول المنتخب على 25 يوم في الموسم القادم".

وتابع "حتى الآن الكاف لم يحدد موقفه من إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي، كما أن البطولة العربية للمنتخبات لم يتم الاستقرار على موقفها أيضًا حتى الآن".

وواصل "إقامة بطولة الدوري في الموسم القادم من دورين بشكله الطبيعي متوقف على شيء هام، وهو موقف البطولة العربية وبطولة دوري السوبر، إذا اقيمت البطولتين في الموسم القادم سيكون صعب للغاية اقامة المسابقة بنفس النظام المعتاد".

وأضاف "أما في حالة عدم إقامة البطولتين، ف يمكن انهاء الموسم بشكل طبيعي في ظل وجود شهري يناير وفبراير بدون اي ارتباطات نهائيًا، ولكن في بداية الدوري ستكون هناك مؤجلات بسبب وجود أكثر من بطولة خارجية".

واختتم عامر حسين تصريحاته "سلمت بالفعل 3 تصورات خاصة بالموسم القادم منذ شهر ونصف، من بينهم إقامة الدوري بنظام المجموعتين وهذا اقتراح أرفضه تمامًا لأنه مليء بالسلبيات".