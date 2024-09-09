كولر يجتمع مع الخطيب ولجنة التخطيط قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك بعض المناقشات داخل النادي الأهلي، لعقد اجتماع بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني ومحمود الخطيب في وجود التخطيط الجديدة قريبًا.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اجتماعات كولر والإدارة ستشهد التناقش حول الفترة المقبلة بالإضافة إلى معرفة مصير المقعد الشاغر للأجانب داخل الفريق".

وأضاف أمير هشام: "الخطيب سوف يعقد اجتماعًا أيضًا مع مجلس إدارة النادي لحسم بعض الملفات وأبرزها تحديد رئيس بعثة الفريق في السعودية لخوض السوبر الأفريقي".

واختتم: "طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، هو من سيكون رئيسًا لبعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا".