لاعب الأهلي السابق : مفاوضات بن رمضان أصبحت "دمها ثقيل"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عادل عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن تفاوض الأهلي مع محمد بن رمضان الدولي التونسي وإمكانية ضمه.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "الأهلي يرغب في تقديم مستوى قوي خلال كأس العالم للأندية، ولذلك يتم التفكير في دعم العناصر بشكل قوي، وصفقة بن رمضان أصبح "دمها تقيل" خصوصا بعدما طالت المفاوضات وأخذت وقت طويل، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالاهلي أصبح خارج النادي ولا يعرف شيئا عن الامور داخل الأهلي بعد رحيله وقد يكون الأحمر اتجه لضم لاعب آخر".

وأشار إلى أن مارسيل كولر المدير الفني هو صاحب الرؤية الفنية لضم أي لاعب، وهناك أراء فنية بالطبع من لجنة التخطيط.

وأكد: "محمد علي بن رمضان لاعب مهم لو انضم للأهلي، ولو لم ينضم فلن يكون "مهمًا"، لأن هناك عناصر آخرى جيدة والأهلي فريق جماعي لا يعتمد على (لاعب واحد)، والأهلي يمتلك أفشة وإمام عاشور، ولذلك حال عدم انضمام اللاعب التونسي لن تكون هناك معضلة كبيرة، عكس لو لم يتم التعاقد مع يحيى عطية الله لأن الفريق يعاني في مركز الظهير الأيسر حاليا".