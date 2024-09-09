صفقة بوبيندزا بين الزمالك وأوروبا: تفاصيل جديدة ومفاجآت في الأفق

ياسر رشاد - القاهرة - في تطور جديد بملف انتقال المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا إلى نادي الزمالك، كشف الإعلامي محمد المحمودي، عبر برنامجه *هاتريك* على قناة "أون تايم سبورتس 2"، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمحاولات تعطيل الصفقة وتدخل أطراف خارجية لإفسادها.

أكد المحمودي، أنه قد شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مشبوهة من أشخاص غير مرتبطين بالنادي الأهلي، حاولوا إقناع بوبيندزا بعدم الانضمام للزمالك عن طريق مقارنته بعقود لاعبين آخرين مثل سامسون ونداي، الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير. الرسائل التي وصلت للاعب أكدت أنه يستحق راتبًا أكبر من الـ600 ألف دولار التي عرضها الزمالك، خاصة أن انتقاله للنادي سيتم دون دفع مقابل مادي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لحسم الصفقة، بدأ وكيل أعمال بوبيندزا في أوروبا بالبحث عن فرص بديلة للاعب في أندية رومانية، مما أدى إلى ظهور تقارير عن قرب انتقاله للدوري الروماني. رغم ذلك، أشار المحمودي إلى أن الزمالك أنهى بالفعل جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقة، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي على الشروط المالية.

وأضاف المحمودي أن هناك اجتماعات تمت عبر تطبيق *زوم* بين وكيل بوبيندزا ومسؤولي الزمالك لمناقشة المطالب المادية النهائية، لكن الوكيل يحاول الحصول على نسبة عمولة أكبر من الصفقة، وهو ما أدى إلى تأجيل رحلة اللاعب التي كانت مقررة يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبل.

وفي ختام حديثه، أكد المحمودي أن مجلس إدارة الزمالك سيكشف كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة قريبًا، سواء اكتملت أو فشلت، مشيرًا إلى أن النادي يظل حريصًا على تأمين حقوقه في هذه الصفقة المثيرة للجدل.