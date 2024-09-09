عيد عبد الملك عن مشادة حجازي وحسام حسن : المدرب له حرية القرار مهما كان اسم اللاعب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أنه من الطبيعي فوز منتخب مصر على كاب فيردي، أو أي منتخب إفريقي داخل القاهرة خصوصا في تصفيات أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن المنتخب قدم مستوى جيد وحسام حسن أدار اللقاء بشكل جيد، والجميع ترك المباراة وبدأ يتحدث عن تصريح المدرب الذي وصف الفوز بأنه (معجزة) مثل قناة السويس.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المدير الفني لديه كافة الحرية في اتخاذ القرارات من الجانب الفني مهما كان اسم اللاعب، حجازي لاعب دولي وكبير، ومسئول عن تصرفاته وهو من قادة منتخب مصر، وكان يجب الحديث في الغرف المغلقة".

وأضاف: "حجازي لاعب كبير ولو كنت مكانه سأشارك في المباراة، ويجب احتواء تلك المواقف من اجل مصلحة منتخب مصر".